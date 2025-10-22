La faida fra suocero e genero | dopo il tentato omicidio e i colpi di sega la condanna per minaccia

Agrigentonotizie.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova condanna per Luigi Bracco, 70 anni, di Palma di Montechiaro, già coinvolto in diverse vicende giudiziarie per aggressioni e minacce ai danni del genero. Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Wilma Angela Mazzara, gli ha inflitto un anno di reclusione per violazione del divieto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Faida Suocero Genero Dopo