La faida fra suocero e genero | dopo il tentato omicidio e i colpi di sega la condanna per minaccia
Nuova condanna per Luigi Bracco, 70 anni, di Palma di Montechiaro, già coinvolto in diverse vicende giudiziarie per aggressioni e minacce ai danni del genero. Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Wilma Angela Mazzara, gli ha inflitto un anno di reclusione per violazione del divieto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Le forze dell’ordine hanno sequestrato l’area dove si è consumata la faida famigliare durante la quale la 44enne sinti è stata ferita da tre colpi di pistola fatali - facebook.com Vai su Facebook