La facoltà di Lettere della Sapienza si accoda alla linea pro-Pal e blocca gli accordi con Israele
Passa la linea pro-Pal alla facoltà di Lettere dell’Università della Sapienza di Roma. Nessun accordo scientifico con Israele e accuse di “sionismo” nel documento redatto da studenti e docenti. Certamente non un passo in avanti nelle politiche di distensione e moderazione. Il documento della Facoltà. L’assemblea di facoltà di Lettere e Filosofia dell’università Sapienza di Roma, ha votato a favore della mozione per interrompere gli accordi con Israele. È quanto annunciano i movimenti studenteschi in una nota. “ Dopo mesi di lavoro di studenti e docenti per costruire la mozione presentata dal Comitato Lettere per la Palestina ieri in Assemblea di facoltà, finalmente Lettere e Filosofia interrompe gli accordi di collaborazione con Israele ! Nonostante i tanti pareri contrari espressi dai docenti la facoltà ha preso posizione contro il genocidio e si impegnerà a costruire e incrementare i rapporti con le istituzioni e gli accademici palestinesi”, annunciano gli studenti di Cambiare Rotta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
