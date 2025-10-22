La droga a domicilio consegnata in auto | 20enne arrestato dai carabinieri
Nel bosco nascondeva le dosi di cocaina che poi consegnava a domicilio ai suoi "clienti". Fermato dai carabinieri, è finito in manette per spaccio.É successo sul Lago Maggiore, dove i carabinieri sono intervenuti in seguito a diverse segnalazioni di movimenti sospetti nelle aree boschive sopra al. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
