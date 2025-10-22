La donna che ha riscoperto se stessa dopo aver perso tutto

. Un racconto sincero e coraggioso in cui Sonia Bruganelli si spoglia dell'immagine pubblica per ritrovare la donna autentica che ha imparato a riconoscersi solo dopo aver perso quasi tutto.. Una vita da rileggere senza filtri. Ci sono vite che, a un certo punto, chiedono di essere rilette. Non per nostalgia, ma per capire cosa resta davvero dopo che la scena si svuota, dopo che l'amore, la carriera e la fama hanno preteso la loro parte. È da questa urgenza che nasce "Solo quello che rimane", il libro in cui Sonia Bruganelli si racconta senza filtri né indulgenze, trasformando la propria storia in un esercizio di verità.

