La direttrice del Louvre | Serve un commissariato di polizia dentro il museo
"Serve un commissariato di polizia dentro il Louvre". Lo ha chiesto Laurence Des Cars, la direttrice del museo, davanti alla commissione Cultura del Senato, ricostruendo il furto dei gioielli della corona, per un valore stimato in 88 milioni di euro. "Le carenze del sistema di allarme periferico sono note, le telecamere di sorveglianza troppo poche e per questo non è stato rilevato l'arrivo dei ladri con sufficiente anticipo", ha affermato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
