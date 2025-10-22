La diretta del question time | Giorgetti | Pensioni minime per 1,1 milioni di persone non solo over 70

"Relativamente alle pensioni minime, l'intervento interessa i pensionati in condizioni di disagio effettivo e non riguarda pertanto solo i pensionati con più di 70 anni". Lo ha chiarito il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti durante il question time alla Camera sulla manovra economica 2026 che ha avuto il via libera del Consiglio dei ministi la scorsa settimana rispondendo a un quesito della deputata Pd Maria Cecilia Guerra. "I soggetti che accedono all'assegno sociale, qualora in possesso di un'anzianità contributiva di 51015 anni, si vedono abbassare corrispondentemente l'età di accesso al beneficio rispetto ai 70 anni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La diretta del question time: Giorgetti: "Pensioni minime per 1,1 milioni di persone, non solo over 70"

Scopri altri approfondimenti

Domani, 22 ottobre, il question time in aula alla Camera e in diretta tv al ministro dell'Economia Giorgetti per chiedere ancora una volta che si porti attenzione, in legge di bilancio, ai canoni demaniali marittimi minimi a tutela delle associazioni sportive ricreativ - facebook.com Vai su Facebook

DIRETTA | Al Senato il question time con i ministri Salvini, Pichetto e Valditara #ANSA - X Vai su X

La diretta del question time: Giorgetti alla Camera risponde alle interrogazioni sulla manovra - Dopo le dimissioni di Appendino Conte ora teme un'eventuale azione legale a poco tempo dalle elezioni in Campania, dove il ... Da ilfoglio.it

Camera, oggi question time con i ministri Giorgetti e Ciriani - Si svolge oggi, mercoledì 22 ottobre, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. padovanews.it scrive

Il question time alla Camera con i ministri Giorgetti, Ciriani, Schillaci e Abodi - La diretta video - Le immagini in diretta dalla Camera dei deputati: il question time con i ministri Luca Ciriani (Rapporti con il Parlamento), Giancarlo Giorgetti (Economia e Finanze), Orazio Schillaci (Salute) e ... Scrive video.corriere.it