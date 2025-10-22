La diretta del question time | Giorgetti alla Camera risponde alle interrogazioni sulla manovra

In collegamento al Salone del Leasing 2025 di Milano il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha detto che "possiamo essere orgogliosi dei risultati che, in un contesto di grande incertezza, il nostro paese ha conseguito" parlando della manovra economica 2026 che ha avuto il via libera del Consiglio dei ministi la scorsa settimana. Alla Camera Giorgetti ora risponde alle interrogazioni sulle iniziative contenute sulla legge di bilancio. Il ministro affronterà i temi su gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche, la possibilità di usufruire dello sconto in fattura in alternativa alle detrazioni fiscali (Gruppo – Az-Per-Re); sulle misure volte a tutelare le categorie fragili in relazione al prospettato aumento dei requisiti per il pensionamento (Guerra – Pd-Idp); sulle iniziative normative volte a prevedere, anche per il 2026, la rateizzazione del secondo acconto delle imposte sui redditi (Gusmeroli – Lega); sulle iniziative volte a ristabilire equità nel sistema fiscale e a proteggere i redditi reali in relazione agli effetti distorsivi del cosiddetto fiscal drag (Mari – Avs); sui tempi di adozione del decreto interministeriale in materia di produzione del vino dealcolato e relativo regime fiscale (Castiglione – Fi-Ppe); sulle iniziative normative in materia di concessioni demaniali per finalità di carattere culturale, sociale e sportivo, con particolare riferimento alla determinazione di un importo massimo del canone annuo (Pastorino – Misto+Europa); sulle ulteriori iniziative di carattere fiscale volte ad assicurare un equo accesso alla casa, in particolare per le persone giovani e a basso reddito (Lupi – Nm-Cp); sulla tassazione degli extraprofitti bancari (Silvestri – M5s); sui dati sul beneficio fiscale medio annuo derivante dagli interventi posti in essere dal Governo in favore dei lavoratori dipendenti (Bignami – Fdi). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

