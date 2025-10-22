La diretta del Question time di Giorgetti alla Camera
In collegamento al Salone del Leasing 2025 di Milano il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha detto che "possiamo essere orgogliosi dei risultati che, in un contesto di grande incertezza, il nostro paese ha conseguito" parlando della manovra economica 2026 che ha avuto il via libera del Consiglio dei ministi la scorsa settimana. Alla Camera Giorgetti ora risponde alle interrogazioni sulle iniziative contenute sulla legge di bilancio. Il ministro affronterà i temi su gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche, la possibilità di usufruire dello sconto in fattura in alternativa alle detrazioni fiscali (Gruppo – Az-Per-Re); sulle misure volte a tutelare le categorie fragili in relazione al prospettato aumento dei requisiti per il pensionamento (Guerra – Pd-Idp); sulle iniziative normative volte a prevedere, anche per il 2026, la rateizzazione del secondo acconto delle imposte sui redditi (Gusmeroli – Lega); sulle iniziative volte a ristabilire equità nel sistema fiscale e a proteggere i redditi reali in relazione agli effetti distorsivi del cosiddetto fiscal drag (Mari – Avs); sui tempi di adozione del decreto interministeriale in materia di produzione del vino dealcolato e relativo regime fiscale (Castiglione – Fi-Ppe); sulle iniziative normative in materia di concessioni demaniali per finalità di carattere culturale, sociale e sportivo, con particolare riferimento alla determinazione di un importo massimo del canone annuo (Pastorino – Misto+Europa); sulle ulteriori iniziative di carattere fiscale volte ad assicurare un equo accesso alla casa, in particolare per le persone giovani e a basso reddito (Lupi – Nm-Cp); sulla tassazione degli extraprofitti bancari (Silvestri – M5s); sui dati sul beneficio fiscale medio annuo derivante dagli interventi posti in essere dal Governo in favore dei lavoratori dipendenti (Bignami – Fdi). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Argomenti simili trattati di recente
Domani, 22 ottobre, il question time in aula alla Camera e in diretta tv al ministro dell'Economia Giorgetti per chiedere ancora una volta che si porti attenzione, in legge di bilancio, ai canoni demaniali marittimi minimi a tutela delle associazioni sportive ricreativ Vai su Facebook
DIRETTA | Al Senato il question time con i ministri Salvini, Pichetto e Valditara #ANSA - X Vai su X
La diretta del Question time di Giorgetti alla Camera - Dopo le dimissioni di Appendino Conte ora teme un'eventuale azione legale a poco tempo dalle elezioni in Campania, dove il ... Riporta ilfoglio.it
Camera, oggi question time con i ministri Giorgetti e Ciriani - Si svolge oggi, mercoledì 22 ottobre, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Si legge su padovanews.it
Il question time alla Camera con i ministri Giorgetti, Ciriani, Schillaci e Abodi - La diretta video - Le immagini in diretta dalla Camera dei deputati: il question time con i ministri Luca Ciriani (Rapporti con il Parlamento), Giancarlo Giorgetti (Economia e Finanze), Orazio Schillaci (Salute) e ... Riporta video.corriere.it