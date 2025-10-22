La Diocesi e lo Stato di Gerace nel XV e XVI secolo | convegno su storia civile e religiosa

Sabato 25 ottobre, dalle 9,30 alle 17,30, nel Salone dell’arazzo del Museo Diocesano di Gerace, si terrà il III Convegno di studi dal titolo "La Diocesi e lo Stato di Gerace nel XV e XVI secolo – Storia civile e religiosa di una città del Regno di Napoli tra Umanesimo e Rinascimento", organizzato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

