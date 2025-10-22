La differenziata funziona | ora è al 60%

Buone notizie a Sansepolcro per ciò che riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti. La percentuale, che nel 2024 si attestava al 47%, ha superato il 60% già a metà di quest’anno ed è certamente una nota di merito per i cittadini del Borgo, che hanno dimostrato di essere disciplinati in tal senso. D’altronde, il 2025 sta segnando per Sansepolcro una grande trasformazione sul fronte della gestione dei rifiuti. Un percorso iniziato nei primi mesi dell’anno con l’introduzione dei nuovi cassonetti stradali e proseguito, da giugno, con l’avvio del servizio " porta a porta " nel centro storico e nell’anello limitrofo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

