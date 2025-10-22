La difesa di Varriale imputato per stalking e lesioni | La mia ex folle di gelosia distruggeva la mia casa Non l’ho mai colpita

L’ex giornalista Rai Enrico Varriale racconta la sua verità ha parlato in aula nel processo che lo vede imputato per stalking e lesioni personali aggravate nei confronti della sua ex compagna. «La sera dell’8 dicembre 2021 ero in casa con un’amica, la mia ex compagna mi ha suonato alla porta e appena entrata ha iniziato a fare una scenata, ha cominciato a distruggere tutto quello che ho a casa, portafotografie, bicchieri. Ero disperato, cercavo di contenere la sua furia ma non l’ho colpita », ha dichiarato il cronista, licenziato dall’azienda per giusta causa. Il caso: la denuncia di aggressione e le chiamate con numeri anonimi. 🔗 Leggi su Open.online

Argomenti simili trattati di recente

"Difesa Napoli improvvisata, dominio nella ripresa e c'è un rigore negato a McTominay". Questo il tweet di Enrico Varriale, giornalista RAI. - facebook.com Vai su Facebook

Con la difesa improvvisata in una gara subito in discesa per #Allegri e in salita per #Conte arriva il 1°KO di @sscnapoli che cede nel 1° tempo a @acmilan e domina nel 2°.Dopo Il rigore negato a #McTominay quello concesso,con giusta espulsione, non basta - X Vai su X

La difesa di Varriale, imputato per stalking e lesioni: «La mia ex folle di gelosia, distruggeva la mia casa. Non l’ho mai colpita» - Le parole dell'ex giornalista Rai in aula: «Aveva letto dei messaggi tra me e una mia amica e andò via arrabbiata. Scrive open.online

Enrico Varriale a processo per stalking: "Lei folle di gelosia mi distruggeva casa. Non l'ho colpita" - Il presentatore sportivo è stato sentito in aula nel caso giudiziario che lo vede indagato per lesioni personali aggravate ... Secondo romatoday.it

Enrico Varriale condannato per stalking e lesioni sulla ex: “Mi distruggeva casa, ma non l’ho picchiata” - Il giornalista tv Enrico Varriale, condannato a 10 mesi con pena sospesa per stalking e lesioni sulla ex, si è difeso in aula rispondendo alle domande ... Scrive fanpage.it