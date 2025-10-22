La difesa di Varriale imputato per stalking e lesioni | La mia ex folle di gelosia distruggeva la mia casa Non l’ho mai colpita

L’ex giornalista Rai Enrico Varriale  racconta la sua verità ha parlato in aula nel processo che lo vede imputato per stalking e lesioni personali aggravate nei confronti della sua ex compagna. «La sera dell’8 dicembre 2021 ero in casa con un’amica, la mia ex compagna mi ha suonato alla porta e appena entrata ha iniziato a fare una scenata, ha cominciato a distruggere tutto quello che ho a casa, portafotografie, bicchieri. Ero disperato, cercavo di contenere la sua furia ma non l’ho colpita », ha dichiarato il cronista, licenziato dall’azienda per giusta causa. Il caso: la denuncia di aggressione e le chiamate con numeri anonimi. 🔗 Leggi su Open.online

