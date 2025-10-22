La decisione dell’Aja sui presunti rapporti tra Unrwa e Hamas

La Corte internazionale di Giustizia ha stabilito che Israele non ha fornito prove sufficienti a sostegno delle accuse secondo cui alcuni dipendenti dell’ Unrwa, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, sarebbero affiliati a Hamas. Nel pronunciamento ufficiale, il presidente Yuji Iwasawa ha spiegato che «la Corte ritiene che Israele non abbia dimostrato le sue accuse secondo cui una parte significativa dei dipendenti dell’Unrwa sarebbero “membri di Hamas o di altre fazioni terroristiche”». L’organismo internazionale ha inoltre precisato che Israele, in quanto potenza occupante, ha il dovere di «garantire i bisogni fondamentali della popolazione di Gaza, fornendo i i beni essenziali per la loro sopravvivenza». 🔗 Leggi su Lettera43.it

