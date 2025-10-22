La Cucina Napoletana di Luciano Pignataro si presenta la nuova edizione | la parola ai grandi chef

La Casa editrice Hoepli ha deciso di ripubblicare la seconda edizione de La Cucina Napoletana di Luciano Pignataro dopo il successo della prima del 2016 andata completamente esaurita. Il volume, si legge in una nota, “si presenta in una veste completamente rinnovata, con la prefazione della principessa Giulia Ferrara Pignatelli di Strongoli e le bellissime foto di Ciro Pipoli. Una grafica che riflette il bellissimo momento che vive Napoli, un regalo per i suoi primi 2500 anni”. Dopo un saggio introduttivo sulla storia della cucina napoletana, il libro ripropone tutto il ricettario classico che costituisce la base della cucina italiana alle soglie del suo riconoscimento come Patrimonio Immateriale dell’Umanità dell’Unesco. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

