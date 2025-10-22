La Corte dell' Aja | Israele non ha provato legami tra Unrwa e Hamas facilitare gli aiuti a Gaza | La replica | Decisione vergognosa

Tgcom24.mediaset.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Jihad islamica: "Accettiamo integralmente l'intesa di Sharm". L'Idf: "Consegnate le bare di due ostaggi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - La Corte dell'Aja: "Israele non ha provato legami tra Unrwa e Hamas, facilitare gli aiuti a Gaza" | La replica: "Decisione vergognosa"

corte aja israele haLa Corte Penale Internazionale respinge il ricorso di Israele per l’annullamento dei mandati di arresto emessi per Netanyahu e Gallant per crimini di guerra a Gaza -   La Corte Penale Internazionale (CPI) ha respinto il ricorso di Israele per l'annullamento dei mandati di arresto emessi per il primo ... Secondo infopal.it

