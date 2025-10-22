La Corte dell' Aja | Israele non ha provato legami tra Unrwa e Hamas facilitare gli aiuti a Gaza | La replica | Decisione vergognosa

La Jihad islamica: "Accettiamo integralmente l'intesa di Sharm". L'Idf: "Consegnate le bare di due ostaggi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - La Corte dell'Aja: "Israele non ha provato legami tra Unrwa e Hamas, facilitare gli aiuti a Gaza" | La replica: "Decisione vergognosa"

Approfondisci con queste news

Israele deve risarcire due pescatori di Gaza La Corte suprema ordina allo Stato di pagare 150mila shekel per due pescherecci confiscati. Israele Stato di diritto, peccato che i 2 pescherecci li abbia poi bombardati Beatrice Sofia Urso - X Vai su X

Giorgia Meloni e altri membri del governo sono stati denunciati alla Corte penale internazionale per “concorso in genocidio”, accusa rivolta a Israele per le azioni a Gaza. Quanto è fondata questa denuncia? Facciamo chiarezza. - facebook.com Vai su Facebook

Corte Aja, Israele non ha provato legami tra l'Unrwa e Hamas - Lo ha stabilito la Corte internazionale di Giustizia aggiungendo che lo Stato ebraico deve "facilitare i programmi di ... Segnala ansa.it

Corte Aja, Israele non ha dimostrato legami tra Unrwa e Hamas - Lo ha stabilito la Corte internazionale di Giustizia aggiungendo che Lo Stato ebraico deve "facilitare i programmi di ... Secondo swissinfo.ch

La Corte Penale Internazionale respinge il ricorso di Israele per l’annullamento dei mandati di arresto emessi per Netanyahu e Gallant per crimini di guerra a Gaza - La Corte Penale Internazionale (CPI) ha respinto il ricorso di Israele per l'annullamento dei mandati di arresto emessi per il primo ... Secondo infopal.it