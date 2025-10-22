La Corrida torna in diretta Tina Cipollari giudice alla prima

La Corrida si riaffaccia sugli schermi del Nove, ma questa volta lo farà in diretta. Chissà che WBD non pensi che la contemporaneità possa essere un valore aggiunto, perchè la scelta potrebbe giovare al programma che dal 5 novembre inaugura la sua seconda stagione dell’era Warner Bros. Discovery. Amadeus ospiterà come giudice della prima puntata Tina Cipollari. Non ancora noti i restanti 7 (il settimanale Chi parla di Laurito e Pardo). Le puntate previste, infatti, sono 8, cosa che presupporrebbe la proclamazione del vincitore mercoledì 24 dicembre. Dubitiamo, tuttavia, che lo show resti in diretta anche la notte della vigilia di Natale. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - La Corrida torna in diretta. Tina Cipollari giudice alla prima

