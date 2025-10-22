La Corrida torna in diretta sul Nove | Amadeus guida la seconda stagione con Tina Cipollari giudice d’eccezione
“La Corrida” è pronta a tornare in tv e lo farà con una novità importante: la diretta. Dal 5 novembre 2025, il programma cult condotto da Amadeus riaccende il semaforo verde sul Nove, inaugurando la seconda stagione dell’era Warner Bros. Discovery. Una scelta, quella della diretta, che potrebbe rappresentare un valore aggiunto per lo storico show dei “dilettanti allo sbaraglio”. La spontaneità e l’imprevedibilità, infatti, da sempre costituiscono il cuore pulsante del programma ideato da Corrado. Tina Cipollari giudice della prima puntata. Per la prima puntata, Amadeus accoglierà come ospite speciale e giudice Tina Cipollari, volto amatissimo di “Uomini e Donne”. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Leggi anche questi approfondimenti
Tina Cipollari sarà ospite speciale della serata d’esordio de La Corrida di Amadeus. Il programma torna con i suoi “dilettanti allo sbaraglio” e tante sorprese. Una di queste riguarda proprio la presenza dell’opinionista di Uomini e Donne, la quale avrà un ruolo Vai su Facebook
La Corrida torna in diretta. Tina Cipollari giudice alla prima - Amadeus torna con la seconda stagione della Corrida che conquista la diretta. davidemaggio.it scrive
A La Corrida di Amadeus arriva Tina Cipollari. Ecco quale sarà il suo ruolo - Seppur per una sola puntata, Tina Cipollari sarà ospite speciale della serata d’esordio de La Corrida di Amadeus. Scrive novella2000.it
“La Corrida” con Amadeus, riparte sul Nove - Da mercoledì 5 novembre Amadeus torna in prima serata sul Nove con “ La Corrida ”, storico programma della tv italiana, il papà di tutti i talent show, ideato negli anni Cinquanta dal fuoriclasse Corr ... Da sorrisi.com