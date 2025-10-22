La Corrida torna in diretta sul Nove | Amadeus guida la seconda stagione con Tina Cipollari giudice d’eccezione

“La Corrida” è pronta a tornare in tv e lo farà con una novità importante: la diretta. Dal 5 novembre 2025, il programma cult condotto da Amadeus riaccende il semaforo verde sul Nove, inaugurando la seconda stagione dell’era Warner Bros. Discovery. Una scelta, quella della diretta, che potrebbe rappresentare un valore aggiunto per lo storico show dei “dilettanti allo sbaraglio”. La spontaneità e l’imprevedibilità, infatti, da sempre costituiscono il cuore pulsante del programma ideato da Corrado. Tina Cipollari giudice della prima puntata. Per la prima puntata, Amadeus accoglierà come ospite speciale e giudice Tina Cipollari, volto amatissimo di “Uomini e Donne”. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

