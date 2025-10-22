La Corrida torna in diretta su Nove | Amadeus inaugura la seconda stagione con Tina Cipollari come giudice d’eccezione
Nove rilancia “La Corrida”: il ritorno in diretta con Amadeus e un cast di giudici tutto da scoprire. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Scopri altri approfondimenti
Tina Cipollari sarà ospite speciale della serata d’esordio de La Corrida di Amadeus. Il programma torna con i suoi “dilettanti allo sbaraglio” e tante sorprese. Una di queste riguarda proprio la presenza dell’opinionista di Uomini e Donne, la quale avrà un ruolo - facebook.com Vai su Facebook
La Corrida torna in diretta su Nove: Amadeus inaugura la seconda stagione con Tina Cipollari come giudice d’eccezione - Secondo quanto riportato da Davide Maggio, La Corrida è pronta a tornare su Nove e lo farà con una ... Secondo comingsoon.it
La Corrida torna in diretta. Tina Cipollari giudice alla prima - Amadeus torna con la seconda stagione della Corrida che conquista la diretta. Si legge su davidemaggio.it
A La Corrida di Amadeus arriva Tina Cipollari. Ecco quale sarà il suo ruolo - Seppur per una sola puntata, Tina Cipollari sarà ospite speciale della serata d’esordio de La Corrida di Amadeus. Si legge su novella2000.it