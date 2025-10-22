La Corrida torna in diretta su Nove | Amadeus inaugura la seconda stagione con Tina Cipollari come giudice d’eccezione

Nove rilancia “La Corrida”: il ritorno in diretta con Amadeus e un cast di giudici tutto da scoprire. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - La Corrida torna in diretta su Nove: Amadeus inaugura la seconda stagione con Tina Cipollari come giudice d’eccezione

Scopri altri approfondimenti

Tina Cipollari sarà ospite speciale della serata d’esordio de La Corrida di Amadeus. Il programma torna con i suoi “dilettanti allo sbaraglio” e tante sorprese. Una di queste riguarda proprio la presenza dell’opinionista di Uomini e Donne, la quale avrà un ruolo - facebook.com Vai su Facebook

La Corrida torna in diretta su Nove: Amadeus inaugura la seconda stagione con Tina Cipollari come giudice d’eccezione - Secondo quanto riportato da Davide Maggio, La Corrida è pronta a tornare su Nove e lo farà con una ... Secondo comingsoon.it

La Corrida torna in diretta. Tina Cipollari giudice alla prima - Amadeus torna con la seconda stagione della Corrida che conquista la diretta. Si legge su davidemaggio.it

A La Corrida di Amadeus arriva Tina Cipollari. Ecco quale sarà il suo ruolo - Seppur per una sola puntata, Tina Cipollari sarà ospite speciale della serata d’esordio de La Corrida di Amadeus. Si legge su novella2000.it