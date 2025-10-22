LA CORRIDA | AMADEUS CHIAMA UN GIUDICE VIP A PUNTATA ECCO I NOMI SCELTI

La Corrida sta per tornare su Nove. Lo storico varietà di Corrado torna a rivivere grazie ad Amadeus che condurrà la nuova stagione tra conferme e novità. Il ritorno del varietà dei dilettanti allo sbaraglio è atteso mercoledì 5 novembre in prima serata. In ogni puntata un giudice vip giudicherà le esibizioni tra grandi talenti e simpatici personaggi. Il settimanale Chi anticipa i nomi di Tina Cipollari, Marisa Laurito e Pierluigi Pardo. Amadeus prosegue l’impegno con The Cage e lo vedremo su Canale 5 con l’evento Una, Nessuna, Centomila. L'articolo LA CORRIDA: AMADEUS CHIAMA UN GIUDICE VIP A PUNTATA. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - LA CORRIDA: AMADEUS CHIAMA UN GIUDICE VIP A PUNTATA. ECCO I NOMI SCELTI

Scopri altri approfondimenti

?LA CORRIDA? torna il grande show di prima serata del NOVE! richiedi ora i biglietti gratuiti per assistere dal vivo all'email: [email protected] Hai voglia di passare una serata all'insegna del divertimento con tutti i tuoi amici? Vieni ad appl - facebook.com Vai su Facebook

La Corrida torna in diretta su Nove: Amadeus inaugura la seconda stagione con Tina Cipollari come giudice d’eccezione - Secondo quanto riportato da Davide Maggio, La Corrida è pronta a tornare su Nove e lo farà con una ... Si legge su comingsoon.it

Tina Cipollari sbarca su Nove: sarà giudice nella Corrida di Amadeus - La storica opinionista di Uomini e Donne infatti sarà nel cast del remake di uno degli show più amati e seguiti ... Scrive dilei.it

“La Corrida” con Amadeus, riparte sul Nove - Da mercoledì 5 novembre Amadeus torna in prima serata sul Nove con “ La Corrida ”, storico programma della tv italiana, il papà di tutti i talent show, ideato negli anni Cinquanta dal fuoriclasse Corr ... Secondo sorrisi.com