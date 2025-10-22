La Corea del Nord sfida l’Onu | missili balistici lanciati a pochi giorni dalla visita di Trump a Seul

Roma, 22 ottobre 2025 – La Corea del Nord ha lanciato nelle ultime ore una serie di missili balistici a corto raggio in direzione nord-est. Il fatto è avvenuto una settimana prima dell'incontro chiave tra alcuni leader mondiali, in programma in Corea del Sud, per il quale è attesa la visita in Asia del presidente statunitense Donald Trump. Un lancio, il primo registrato da Pyongyang da maggio ad oggi, che sfida apertamente il divieto imposto dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite relativo all'utilizzo di queste armi. Trump e il nuovo leader sudcoreano Lee Jae Myung si riuniranno in occasione del forum per la Cooperazione Economica Asia-Pacifico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

