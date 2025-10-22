La Corea del Nord lancia missili balistici

Il nuovo lancio smorza le speranze di disgelo nelle relazioni tra Pyongyang e Seoul. L'esercito sudcoreano ha affermato che la Corea del Nord ha testato il lancio di missili balistici. I capi di stato maggiore congiunti sudcoreani hanno dichiarato che sono .

