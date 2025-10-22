La Corea del Nord lancia missili balistici

Periodicodaily.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Il nuovo lancio smorza le speranze di disgelo nelle relazioni tra Pyongyang e Seoul. L’esercito sudcoreano ha affermato che la Corea del Nord ha testato il lancio di missili balistici. I capi di stato maggiore congiunti sudcoreani hanno dichiarato che sono . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

la corea del nord lancia missili balistici

© Periodicodaily.com - La Corea del Nord lancia missili balistici

Contenuti che potrebbero interessarti

corea nord lancia missiliLa Corea del Nord lancia missili balistici a corto raggio, primo test in 5 mesi - Il test effettuato dalla regione di Junghwa, nella provincia di Hwanghae a una settimana dal vertice dell'Asia- Riporta corriere.it

corea nord lancia missiliCorea del Nord, Kim Jong Un e "l'hobby" che può portare alla guerra mondiale: nuovo lancio di missili balistici - La Corea del Nord ha lanciato diversi missili balistici nel primo test del genere dopo mesi, a una settimana dal vertice APEC che si terrà in Corea del Sud, dove sono attesi i principali leader mondia ... Riporta affaritaliani.it

Corea del Nord, Kim Jong-Un supervisiona test di due nuovi missili difesa aerea. Crescono le tensioni con Seul - Un, leader della Corea del Nord, ha supervisionato il lancio di prova di due nuovi missili di difesa aerea, test annunciato dai media statali di Pyongyang. Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Corea Nord Lancia Missili