La coppia più chiacchierata del Grande Fratello aspetta un figlio | i più criticati di sempre diventano genitori

Sembravano destinati solo a far discutere. Per mesi, anzi per anni, sono stati protagonisti assoluti del gossip italiano: al centro di polemiche, meme, triangoli sentimentali e infinite chiacchiere da salotto televisivo. Eppure, oggi, arriva una notizia che cambia completamente il registro: una delle coppie più controverse mai passate dal Grande Fratello pare stia per dare alla luce il primo figlio. Lo scoop non arriva da fonti generiche, ma da Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha parlato di informazioni “blindate”. A quanto pare, la donna della coppia – spesso finita sotto i riflettori per motivi ben diversi – sarebbe in dolce attesa. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - La coppia più chiacchierata del Grande Fratello aspetta un figlio: i più criticati di sempre diventano genitori

Scopri altri approfondimenti

SAIE BARI - CHIACCHIERATA BIM MCS Software presenta le novità di ArchVISION 26.1 per la redazione del computo metrico dinamico --- Claudio Mussa, titolare di MCS Software, ti dà appuntamento a Bari il 25 ottobre per uno speech dal titolo Chiacchierat - facebook.com Vai su Facebook

Giulio e Benedetta nuova coppia al Grande Fratello?/ “Tutta una strategia”, dubbi sui loro sentimenti - Hanno mostrato una certa vicinanza in questi primi giorni di Grande Fratello. Da ilsussidiario.net

Grande Fratello, la miglior coppia dell'ultima edizione secondo i fan: Shaila e Lorenzo - A pochi giorni dall'inizio di una nuova edizione del Grande Fratello, sui social c'è chi sta votando per eleggere le coppie più belle e i migliori concorrenti tra quelli che hanno partecipato ... Da it.blastingnews.com

Grande Fratello, amata coppia nata nella Casa in crisi: "Le cose vanno male" - Brutte notizie per tutti i fan di un'amata coppia nata nella Casa del Grande Fratello: stando alle ultime indiscrezioni, Francesca Rocco e Giovanni Masiero sarebbero davvero in crisi! Secondo comingsoon.it