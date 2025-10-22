La compagna di Domenico del GF minaccia Benedetta | Essere inutile la aspetto fuori dalla Casa

Valentina, compagna di Domenico D’Alterio del Grande Fratello, minaccia Benedetta Stocchi di “aspettarla fuori dalla Casa” dopo averla vista vicina al suo compagno. La donna condanna l’atteggiamento della giovane, ritenuto irrispettoso e allusivo, ma evita di rivolgere le stesse critiche a Domenico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

