«Filo di note nasce da un'esigenza: trovandomi a contatto diretto col mondo giovanile ho percepito un abbassamento preoccupante della conoscenza musicale dei giovani. Oggi i ragazzi, in maniera quasi anestetizzata, fruiscono di quello che il mainstream passa senza nessun tipo di approccio critico. Non per colpa loro, sia chiaro. Da qui l'idea e la sfida di cercare di invertire una tendenza». A parlare così è Filippo Bentivoglio fondatore di «Filo di studio», studio di registrazione digitale, produttore musicale, compositore di colonne sonore per film e spettacoli teatrali e insegnante di chitarra alla Civica scuola di musica Antonia Pozzi di Corsico di cui è vice direttore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "La classica è per i giovani e noi la portiamo sui social"