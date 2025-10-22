la classe dirigente guaio dei progressisti

L’innalzamento dei decibel e l’abbassamento della ragione da parte della sinistra, sono la spia rossa che segnala la crisi del pensiero progressista. Fanno casino, ma cosa resta? Niente. I dem sembrano un partito che indossa i pantaloni a zampa d’elefante e i gilet metallizzati, è la “mélenchonizzazione” del Pd, il cui primo segretario fu Walter Veltroni, una figura che oggi sarebbe fantascientifico immaginare sul ponte di comando dove c’è Elly Schlein. La deriva alla francese della sinistra sta conducendo alla fusione tra i “descamisados” di Elly e quelli di Fratoianni-Bonelli, con conseguenze che sono già visibili nel linguaggio estremo - un frullato misto tra comico e tragico - e nell’agenda che come priorità ha temi che non sono in cima alle preoccupazioni degli italiani. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

