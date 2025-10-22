La Cittadella Sportiva Universitaria ospita l' open day Skill In - Lo sport per tutti
La Ssd Unime conferma il proprio impegno nel promuovere la cultura dell'inclusione attraverso lo sport, presentando ufficialmente l'open day delle attività legate al proprio settore "Skill In – Lo sport per tutti", in programma sabato presso la Cittadella Sportiva Universitaria.
