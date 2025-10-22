La città si ferma per ricordare Marco Simoncelli giovedì il 14° anniversario della sua scomparsa

Riminitoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì, 23 ottobre, alle ore 19, il sindaco Gianluca Ugolini e l’amministrazione comunale di Coriano parteciperanno a un momento di silenzio in ricordo di Marco Simoncelli, nel 14° anniversario della sua scomparsa. La commemorazione si terrà presso “Il Podio”, in via Garibaldi a Coriano, luogo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Citt224 Ferma Ricordare Marco