La città si ferma per ricordare Marco Simoncelli giovedì il 14° anniversario della sua scomparsa
Giovedì, 23 ottobre, alle ore 19, il sindaco Gianluca Ugolini e l’amministrazione comunale di Coriano parteciperanno a un momento di silenzio in ricordo di Marco Simoncelli, nel 14° anniversario della sua scomparsa. La commemorazione si terrà presso “Il Podio”, in via Garibaldi a Coriano, luogo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
