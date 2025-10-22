La Cisl Fp Catania rilancia il dialogo nel comparto giustizia | priorità su contratto fondi e valorizzazione del personale

Si è svolta oggi, presso l’Aula delle Adunanze del Tribunale di Catania, l’assemblea sindacale promossa dalla Cisl Funzione Pubblica di Catania e rivolta a tutti i lavoratori del comparto giustizia.L’incontro, presieduto dal coordinatore nazionale giustizia Cisl Fp, Eugenio Marra, dal segretario. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondisci con queste news

Sul Tgr Rai Sicilia l'intervista al segretario generale #CislSicilia Leonardo La Piana sulle morti bianche e sulla sicurezza sul lavoro CISL Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Cisl Agrigento Caltanissetta Enna Ust Cisl Catania Cisl Messina Cisl Palerm Vai su Facebook

Anche a $Catania, la 1° tappa della $MaratonaPerlaPace, con un presidio di segretari, dirigenti, iscritti delle Federazioni, delle associazioni e dei servizi cislini in via Etnea e la consegna di un documento in Prefettura, con le iniziative Cisl di aiuti per le popola - X Vai su X

Cisl Fp. Nuovo contratto della sanità pubblica al centro di due incontri di formazione a Catania e Palermo - Si sono svolte ieri a Catania e oggi a Palermo le due tappe degli incontri promossi da Cisl Fp Sicilia e dedicati alle “Novità del ... radiortm.it scrive

Tutte le novità al centro del nuovo contratto della sanità pubblica negli incontri della CISL FP Sicilia - Si sono svolte ieri a Catania e oggi a Palermo le due tappe degli incontri promossi da Cisl Fp Sicilia e dedicati alle “Novità del Ccnl 2022- Lo riporta strettoweb.com

Contratto Sanità pubblica, le novità illustrate nei corsi di formazione Cisl Fp Sicilia a Palermo e a Catania - Si sono svolte il 13 ottobre a Catania e ieri a Palermo le due tappe degli incontri promossi da Cisl Fp Sicilia e dedicati alle “Novità del Ccnl 2022- Come scrive blogsicilia.it