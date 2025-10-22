Il Consiglio comunale si è aperto lunedì sera con un minuto di raccoglimento richiesto dalla presidente Anna Marchetti, per ricordare i carabinieri che hanno perduto la vita durante l’adempimento del loro dovere. Si entra, quindi, nel vivo, partendo dalla viabilità. Nello specifico, una delibera approvata dal Consiglio comunale ha praticamente spianato la strada alla realizzazione della Circonvallazione Ovest. Un atto decisivo, con il quale l’assise ha approvato il progetto definitivo, la localizzazione dell’opera e l’apposizione di un vincolo espropriativo. Assieme ad una variante localizzativa e ad alcune controdeduzioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Circonvallazione è realtà. Ok al progetto definitivo