La cercano per i debiti condominiali | la trovano mummificata in casa Era morta da anni

L'ufficiale giudiziario si era presentato a casa di un'anziana per una procedura di pignoramento, ma si è trovato davanti i resti ossei della donna, morta da anni. La macabra scoperta è avvenuta a San Giuliano Milanese, nella mattinata di martedì 21 ottobre. Il corpo appartiene a Celestina. 🔗 Leggi su Today.it

