di Gian Carlo Cocco * Gli effetti della rivoluzione digitale e dell'IA La diffusione massiva della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale (IA) ha migliorato l'efficienza in vari settori – industriale, scientifico, medico e perfino militare – grazie alla velocizzazione della comunicazione e delle operazioni. Tuttavia, questi sviluppi presentano anche effetti collaterali preoccupanti. Si osserva una crescente dipendenza da queste tecnologie, che mina la capacità di attenzione e indebolisce la professionalità degli adulti e le abilità cognitive dei giovani. Alcuni esperti paragonano questa dipendenza a forme di tossicodipendenza.

La centralità dell'Ai sta relegando le soft skill a un ruolo marginale: va invertita questa tendenza