La celebre osteria per il 4° anno consecutivo conquista i tre gamberi al top tra i locali della tradizione
La Sangiovesa per il quarto anno consecutivo conquista i “Tre Gamberi” del Gambero Rosso, confermandosi ai vertici della cucina di tradizione in Italia. Un riconoscimento di prestigio in un momento d’oro per la cucina della tradizione tanto che per la prima volta in 35 anni il ristorante. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
