la celebre guida ha selezionato 25 destinazioni da visitare e 25 esperienze da vivere nel 2026 tra queste anche la sardegna unica meta italiana

Lonely Planet presenta la nuova edizione di Best in Travel 2026, con 50 proposte di viaggio imperdibili per il prossimo anno: 25 destinazioni da visitare e 25 esperienze da vivere, per immergersi a pieno nella cultura, nella natura e nella vita locale di ogni luogo. «Non sono solo le grandi mete a lasciare un ricordo indelebile», spiega Fionnuala McCarthy, Executive Publisher di Lonely Planet. «A volte basta un profumo, una conversazione, un panorama improvviso per rendere un viaggio indimenticabile. La nostra guida celebra proprio questi momenti autentici».

