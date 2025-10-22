La Cassazione spegne le bufale su mafia e Berlusconi-Dell' Utri

Non c'è nessun legame fra la coppia Berlusconi-Dell'Utri e Cosa nostra. Ora c'è pure il timbro della Cassazione su questa semplice verità e chissà che non vada finalmente in archivio il teorema forse più suggestivo e evanescente della storia giudiziaria italiana. La notizia, anticipata dal Foglio, è che la Suprema corte ha detto no al ricorso della Procura generale di Palermo che chiedeva per l'ex senatore, nientemeno, la sorveglianza speciale e la confisca dei beni, i suoi e quelli dei suoi familiari. Non se ne parla, spiega la Cassazione con un verdetto tranchant. Già la Corte d'appello di Palermo era stata netta: "Non è risultata a oggi mai processualmente provata alcuna attività di riciclaggio di Cosa nostra nelle imprese berlusconiane". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

