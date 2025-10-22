La Cassazione | Nessun legame tra Berlusconi Dell' Utri e la mafia

La corte di Cassazione ha escluso in maniera definitiva ogni legame tra Silvio Berlusconi, Marcello Dell'Utri e Cosa nostra, definendolo "soltanto un teorema illogico e non dimostrato". I giudici hanno respinto il ricorso della procura generale di Palermo che aveva chiesto la sorveglianza. 🔗 Leggi su Today.it

Approfondisci con queste news

LA CASSAZIONE NEGA LA RENDITA INAIL: NESSUN NESSO TRA LA SPONDILODISCOPATIA E L’ATTIVITÀ LAVORATIVA CESSATA DA OLTRE VENT’ANNI La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 27410 del 14 ottobre 2025, evidenzia che la spondilodi Vai su Facebook

’ . .. La Corte di Cassazione ribadisce un principio chiave: nessun termine di decadenza per l’azione ex art. 28 Statuto dei Lavorat - X Vai su X

Mafia, la Cassazione: “Nessun legame tra Berlusconi, Dell’Utri e Cosa Nostra” - La Suprema Corte respinge il ricorso della procura di Palermo: cade definitivamente l’ipotesi di un legame mafioso tra Berlusconi e Dell’Utri ... affaritaliani.it scrive

Cassazione: nessun legame tra Berlusconi, Dell’Utri e Cosa Nostra, stop definitivo alle misure di prevenzione - La Suprema Corte conferma che non ci sono prove di legami mafiosi nelle imprese di Berlusconi né pagamenti a Dell'Utri per garantirne il silenzio ... Secondo fanpage.it

“Nessun legame tra Berlusconi, Dell’Utri e Cosa Nostra”: la decisione della Cassazione - La Corte di Cassazione ha definitivamente escluso ogni legame tra Silvio Berlusconi, Marcello Dell’Utri e Cosa nostra. Riporta thesocialpost.it