La Cassazione | Nessun legame tra Berlusconi Dell' Utri e Cosa nostra

Per la Cassazione Berlusconi e Dell'Utri non ebbero mai legami con la mafia. L'ipotesi di un legame con Cosa nostra è stata dunque bocciata in modo definitivo dalla Suprema Corte. "Il ricorso della procura generale di Palermo contro il rigetto della Corte d’appello di Palermo di sorveglianza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

LA CASSAZIONE NEGA LA RENDITA INAIL: NESSUN NESSO TRA LA SPONDILODISCOPATIA E L’ATTIVITÀ LAVORATIVA CESSATA DA OLTRE VENT’ANNI La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 27410 del 14 ottobre 2025, evidenzia che la spondilodi - facebook.com Vai su Facebook

’ . .. La Corte di Cassazione ribadisce un principio chiave: nessun termine di decadenza per l’azione ex art. 28 Statuto dei Lavorat - X Vai su X

I rapporti di Silvio Berlusconi e Dell’Utri con la mafia? La Cassazione smonta tutto: «Nessun legame mai provato. I soldi? Solo per amicizia» - Crolla anche l'ipotesi che Berlusconi abbia donato diversi milioni di euro a Dell'Utri per «comprare il suo silenzio». Come scrive open.online

“Nessun legame tra Berlusconi, Dell’Utri e Cosa Nostra”: la decisione della Cassazione - La Corte di Cassazione ha definitivamente escluso ogni legame tra Silvio Berlusconi, Marcello Dell’Utri e Cosa nostra. Da thesocialpost.it

Nessun legame fra mafia, Berlusconi e Dell’Utri, Schifani: “Sentenza Cassazione ristabilisce verità” - Con una sentenza registrata ieri la Corte di Cassazione ha messo la parola fine ad uno dei filoni di questa inchiesta escludendo che ci sia mai stato un rapporto diretto. Secondo blogsicilia.it