La Cassazione esclude legami tra Berlusconi Dell' Utri e la mafia | arriva il commento della figlia Barbara
Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri non ebbero mai legami con la mafia. L'ipotesi di un legame con Cosa nostra è stata bocciata in modo definitivo dalla Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso della Procura generale di Palermo contro la decisione della Corte d'appello che aveva già. 🔗 Leggi su Today.it
La Cassazione esclude qualsiasi legame tra Dell'Utri, Berlusconi e Cosa nostra. Di @ErmesAntonucci - X Vai su X
Barbara Berlusconi: "Sentenza Cassazione su mio padre chiude un'epoca, ma amarezza rimane" - dopo la sentenza che esclude legami tra Cosa nostra, Berlusconi e Dell'Utri. Riporta adnkronos.com
Cassazione esclude legami tra Berlusconi, Dell'Utri e la mafia. La figlia Barbara: fine persecuzione - La figlia del fondatore di Fininvest commenta così la sentenza della Cassazione che nei giorni scorsi ha escluso legami provati tra l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, l’ex senatore ... msn.com scrive
Cassazione: nessun legame tra Berlusconi e la mafia, Occhiuto esulta - Il presidente della Regione commenta con la sentenza della Suprema Corte, che conferma l’assenza di riciclaggio e sostegno mafioso nelle imprese del fondatore di Fininvest ... Come scrive zoom24.it