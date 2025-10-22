La Cassazione esclude legami tra Berlusconi Dell' Utri e la mafia | arriva il commento della figlia Barbara

Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri non ebbero mai legami con la mafia. L'ipotesi di un legame con Cosa nostra è stata bocciata in modo definitivo dalla Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso della Procura generale di Palermo contro la decisione della Corte d'appello che aveva già. 🔗 Leggi su Today.it

