L'eco della protesta contro la nomina di Beatrice Venezi alla direzione musicale de «La Fenice» non si spegne. Venerdì scorso è andato in scena a Venezia l'annunciato sciopero di orchestrali e coro che hanno fatto saltare la prima dell'opera Wozzeck di Alban Berg ma hanno suonato all'aperto in Campo Sant'Angelo. La contestazione anti-Venezi è prevedibilmente piaciuta a sinistrae su «Repubblica» ci ha pensato la penna di Concita De Gregorio a farne un'elegia in lode delle «più di mille persone (che) vanno ad applaudire l'orchestra che sciopera e suona per la gente». Insomma, sembra proprio che per l'ascoltatissima ex direttrice de «L'Unità» gli orchestrali de «La Fenice» facciano bene a protestare contro la nomina di una donna che ritengono inadeguata per curriculum e talento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La capriola di Repubblica su Venezi: l'amava alla follia e ora la "bacchetta"