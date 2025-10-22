La cantante spagnola Rosalìa annuncia il nuovo album Lux

M adrid, 21 ott. (askanews) – L’artista e produttrice vincitrice di 2 Grammy Awards e di 11 Latin Grammy Awards, Rosalìa sta per tornare con il suo innovativo quarto album in studio, “Lux” (Columbia Records), in uscita il 7 novembre e disponibile in pre-order. L’album, registrato con la London Symphonic Orchestra diretta da Danìel Bjarnason, include i contributi di voci femminili come Bj rk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, e l’Escolania de Montserrat iCor Cambra Palau de la M sica Catalana, Yahritza e Yves Tumor. Lunedì sera, Rosalìa ha annunciato l’album con uno spettacolare takeover della Gran Vìa di Madrid, spegnendo tutte le luci della zona e facendo immergere la città nel buio, prima di riaccendere tutto mostrando l’artwork dell’album. 🔗 Leggi su Iodonna.it

