La candidatura di Sangiuliano mette in gioco la credibilità della Rai da lui usata come un tram che lo porta dove gli pare | così Usigrai
Gennaro Sangiuliano, l’ex ministro della Cultura tornato in Rai come corrispondente da Parigi, ha annunciato la sua candidatura come capolista di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali in Campania: “Vorrei riprendere un discorso con i miei concittadini. Sono napoletano, nato nel centro storico, quartiere San Lorenzo. Qui ho fatto tutte le scuole, l’università e il dottorato in Diritto”. Una conferma arrivata dopo la pioggia di indiscrezioni e qualche smentita nei giorni scorsi, l’idea, spiega Sangiuliano, “ha iniziato a prendere forma la scorsa primavera”: “Ne ho parlato con persone a me particolarmente amiche, Giovanni Donzelli, Ignazio La Russa e Arianna Meloni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
