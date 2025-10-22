La candidatura di Sangiuliano mette in gioco la credibilità della Rai da lui usata come un tram che lo porta dove gli pare | così Usigrai

Ilfattoquotidiano.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gennaro Sangiuliano, l’ex ministro della Cultura tornato in Rai come corrispondente da Parigi, ha annunciato la sua candidatura come capolista di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali in Campania: “Vorrei riprendere un discorso con i miei concittadini. Sono napoletano, nato nel centro storico, quartiere San Lorenzo. Qui ho fatto tutte le scuole, l’università e il dottorato in Diritto”. Una conferma arrivata dopo la pioggia di indiscrezioni e qualche smentita nei giorni scorsi, l’idea, spiega Sangiuliano, “ha iniziato a prendere forma la scorsa primavera”: “Ne ho parlato con persone a me particolarmente amiche, Giovanni Donzelli, Ignazio La Russa e Arianna Meloni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

la candidatura di sangiuliano mette in gioco la credibilit224 della rai da lui usata come un tram che lo porta dove gli pare cos236 usigrai

© Ilfattoquotidiano.it - “La candidatura di Sangiuliano mette in gioco la credibilità della Rai, da lui usata come un tram che lo porta dove gli pare”: così Usigrai

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

candidatura sangiuliano mette gioco“La candidatura di Sangiuliano mette in gioco la credibilità della Rai, da lui usata come un tram che lo porta dove gli pare”: così Usigrai - L'ex ministro, ora corrispondente Rai a Parigi, sarà capolista di Fratelli d'Italia alle regionali in Campania ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

candidatura sangiuliano mette giocoGennaro Sangiuliano candidato in Campania alle elezioni Regionali con FdI svela "cosa mi ha detto Meloni" - Gennaro Sangiuliano ha annunciato che sarà candidato alle elezioni Regionali in Campania con FdI: il messaggio della premier Giorgia Meloni. Segnala virgilio.it

candidatura sangiuliano mette giocoSangiuliano: “Preso il permesso elettorale in Rai e mi candidato capolista in Campania con FdI” - L’ex ministro della Cultura scende in campo alla Regionali in Campania del 23 e 24 novembre con Fratelli d’Italia ... Secondo repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Candidatura Sangiuliano Mette Gioco