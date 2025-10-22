La campagna social del comitato Cittadini e turisti attori per la M5

Monza scende in campo - anzi, online - per la metropolitana. L’associazione Hq stavolta ha scelto la via più diretta: quella dei social. Con una nuova campagna video, lanciata su YouTube, i volontari chiedono che vengano finalmente coperti gli extracosti per il prolungamento della linea M5 fino al capoluogo brianzolo. Tre i video già pubblicati sulla pagina AssociazioneHQMonza, brevi interviste che vedono attivisti, cittadini e turisti come protagonisti. "Metropolitana a Monza assolutamente sì per una questione semplice – dice un attivista nel primo video –. Il bacino dell’hinterland di Milano è anche Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La campagna social del comitato. Cittadini e turisti “attori” per la M5

