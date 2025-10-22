La bolla delle ia sta per scoppiare ma non sarà la fine della tecnologia

Internazionale.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli economisti, i banchieri e perfino il fondatore della OpenAi sono preoccupati. Se e quando la smania d’investimento nelle intelligenze artificiali passerà, cosa ne sarà delle innovazioni tecnologiche degli ultimi anni? Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

