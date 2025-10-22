La banda della Maserati Biturbo | l' assalto per rubare supercar e cassaforte da un autoconcessionario video

A parlare sono le immagini: in quattro a bordo di una Maserati biturbo hanno forzato la porta d'ingresso del salone. Una volta nell'autoconcessionario hanno poi puntato la cassaforte, provando a smurarla con una mazzetta da muratore e un piccone. Poi hanno provato a far partire una supercar in. 🔗 Leggi su Romatoday.it

La banda della Maserati Biturbo: l'assalto per rubare supercar e cassaforte da un autoconcessionario (video) - L'irruzione criminale la notte di martedì in un salone di vendita auto sulla via Nazionale Tiburtina. Scrive romatoday.it

