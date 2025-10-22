La 1000 Miglia ritorna ad attraversare le strade di Modena nell' edizione 2026

E' stata presentata ieri la quarantaquattresima edizione della rievocazione della 1000 Miglia storica che si prepara a celebrare nel 2027 i suoi primi cento anni. Confermati sia il format in cinque tappe, sia il tracciato “a otto” ispirato a quelli delle prime 12 edizioni della 1000 Miglia di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Malta: domani al via la Middle Sea Race. La 46^ edizione della Rolex Middle Sea Race partirà domani, sabato 18 ottobre alle ore 11 dal porto di La Valletta, a Malta, per farvi ritorno dopo oltre 600 miglia che porteranno la flotta a circumnavigare in senso antio - facebook.com Vai su Facebook

Mille Miglia torna a scuola, per la terza volta: iscrizioni aperte - X Vai su X

1000 Miglia 2026: svelati il percorso, le date e le tappe. Tutte le novità - Presentata in Loggia la 1000 Miglia 2026, edizione numero 44 della rievocazione della corsa storica che già si prepara, per il 2027, a celebrare i suoi primi 100 anni: confermati sia il tracciato "a o ... Riporta bresciatoday.it

1000 Miglia 2026, nuovo percorso tra storia, arte e passione. 5 giorni di gara e 400 vetture - La 1000 Miglia riparte da dove tutto è cominciato, a Brescia, con l’annuncio ufficiale del percorso della 44ª edizione, in programma dal 9 al 13 giugno 2026. Secondo msn.com