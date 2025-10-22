Kvara gol con una carambola impazzita | Leverkusen-Psg 2-7 highlights

Gazzetta.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Psg continua il suo percorso sui binari dello scorso anno e dà una vera e propria lezione di calcio al Bayer Leverkusen, battuto 2-7. In terra tedesca brilla anche Khvicha Kvaratskhelia, che trova il gol del momentaneo 1-3 con un tiro rocambolesco. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

