Koopmeiners Juve altra chance da titolare contro il Real Madrid? Decisione presa da parte di Tudor sull’olandese Novità importanti
Koopmeiners Juve, giocherà titolare contro il Real Madrid? Scelta fatta da parte di Tudor sull’olandese. Aggiornamenti importanti. Una chance per ripartire, un’occasione d’oro nella notte più difficile. Teun Koopmeiners viene confermato titolare nella Juve. Secondo le ultime indiscrezioni sulla formazione che affronterà il Real Madrid questa sera al Bernabéu (ore 21:00), Igor Tudor avrebbe deciso di dare una nuova, importante chance al centrocampista olandese, schierandolo dal primo minuto nel terzetto di mediana. Una scelta a sorpresa nel momento più delicato. La decisione di affidarsi a Koopmeiners arriva in un momento a dir poco complicato per il giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
