KIZUNA 2025 | Roma si trasforma in una Tokyo anni ’80 per un weekend

D al 24 al 26 ottobre le Officine Farneto di Roma si trasformeranno in un grande villaggio giapponese di oltre 3.000 metri quadrati, per accogliere la seconda edizione di KIZUNA, il festival dedicato alla cultura, alla cucina e all’immaginario del Giappone contemporaneo. Dopo il successo della prima edizione — che ha visto oltre 8.000 visitatori — il format si rinnova e si espande, offrendo più spazi, più esperienze e ancora più gusto, con un progetto scenografico firmato da Valeria Vecellio, vincitrice del David di Donatello e della Chioma di Berenice, che quest’anno porta i visitatori in una suggestiva Tokyo anni ’80, tra luci al neon, lanterne, insegne rétro e atmosfere da street market urbano. 🔗 Leggi su Funweek.it
