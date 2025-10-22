Kim Kardashian festeggia il compleanno facendosi un regalo da 7 milioni
Kim Kardashian ha compiuto 45 anni. Li ha festeggiati in grande stile, con un birthday party esclusivo e con un acquisto importante, il suo autoregalo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Domenica 12 ottobre il Fogolâr Furlan di Brescia si è ritrovato per festeggiare l’importante traguardo dei ` nelle splendide sale del Centro Paolo VI di Brescia. Dopo la santa messa officiata da don Emilio Comuzzi, originario di Fla - facebook.com Vai su Facebook
Buon compleanno Kim Kardashian: la regina dei social tra i Vip nati il 21 ottobre - Dal genio di Alfred Nobel alla regina dei social Kim Kardashian, passando per Martin Castrogiovanni, Riccardo Fogli, Eleonora Giorgi e Marina Ripa di Meana: i protagonisti nati il 21 ottobre raccontan ... Lo riporta supereva.it
Kim Kardashian ha 45 anni: l’impero di un’icona contemporanea - Dai reality alla rivoluzione dei social, dai matrimoni mediatici all’impero Skims: a 45 anni Kim Kardashian continua a ridefinire il significato di potere, immagine e femminilità nel XXI secolo. Da panorama.it
Kim Kardashian e i suoi 45 anni tra allenamenti all'alba, dieta vegana una sana abitudine serale - Quali sono i segreti dello strepitoso fisico di Kim Kardashian che oggi compie 45 anni? Riporta msn.com