Kiev perde il Donbass pure di diritto

Laverita.info | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non c’è solo la realpolitik: le norme internazionali prevedono che si abbia sovranità su un territorio solo quando si riesce a esercitarvi un potere ordinato alla giustizia. 🔗 Leggi su Laverita.info

