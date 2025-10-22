Kiev perde il Donbass pure di diritto

Non c'è solo la realpolitik: le norme internazionali prevedono che si abbia sovranità su un territorio solo quando si riesce a esercitarvi un potere ordinato alla giustizia.

Giulia Schiff perde in tribunale con l'aeronautica militare: non ci fu nonnismo. La pilota è in Israele dopo gli anni a Kiev

Le nazioni europee stanno lavorando con l'Ucraina su una proposta in 12 punti per porre fine alla guerra della Russia lungo le attuali linee di battaglia, respingendo le rinnovate richieste di Vladimir Putin agli Stati Uniti affinché Kiev ceda territori in cambio di u

Kiev studia l'attacco. "Colpo a sorpresa simbolico su Mosca". E difende il Donbass - 48 ore saranno cruciali", sostengono gli analisti militari, per capire se gli ucraini riusciranno a contenere l'avanzata russa nel Donbass.

Donbass e truppe Nato: ecco cos'ha chiesto davvero Putin a Trump (e Kiev) - Ad una settimana dal vertice di Anchorage con Donald Trump, emergono le richieste di Vladimir Putin alla controparte.

Donbass, l'area contesa tra Kiev e Mosca: «Per conquistarla militarmente la Russia dovrebbe prolungare la guerra di 4 anni» - È un crocevia di ferro e carbone, di città industriali e di fortificazioni costruite in 11 anni di guerra, a partire dal 2014.