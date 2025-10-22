Le forze ucraine hanno colpito duramente uno dei punti nevralgici dell’industria bellica russa. In un’operazione che lo Stato Maggiore di Kiev definisce un “attacco combinato aereo e missilistico su larga scala”, è stato preso di mira l’ impianto chimico di Bryansk, situato nel sud-ovest della Russia. Si tratta di una struttura considerata strategica per la produzione militare russa, che ora avrebbe subito “danni massicci”. L’attacco è stato condotto nelle ultime 24 ore ed è stato confermato su Facebook dallo stesso Stato Maggiore, ripreso da Ukrinform e da altri media ucraini. Secondo la ricostruzione, l’azione ha coinvolto anche i missili da crociera Storm Shadow, forniti dal Regno Unito, che sarebbero stati lanciati da aerei militari ucraini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Kiev, l’annuncio: ‘colpito impianto chimico russo con gli Storm Shadow’