Kiev l’annuncio | ‘colpito impianto chimico russo con gli Storm Shadow’

Le forze ucraine hanno colpito duramente uno dei punti nevralgici dell’industria bellica russa. In un’operazione che lo Stato Maggiore di Kiev definisce un “attacco combinato aereo e missilistico su larga scala”, è stato preso di mira l’ impianto chimico di Bryansk, situato nel sud-ovest della Russia. Si tratta di una struttura considerata strategica per la produzione militare russa, che ora avrebbe subito “danni massicci”. L’attacco è stato condotto nelle ultime 24 ore ed è stato confermato su Facebook dallo stesso Stato Maggiore, ripreso da Ukrinform e da altri media ucraini. Secondo la ricostruzione, l’azione ha coinvolto anche i missili da crociera Storm Shadow, forniti dal Regno Unito, che sarebbero stati lanciati da aerei militari ucraini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

