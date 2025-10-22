Kiev attacca l’impianto russo di Orenburg | ecco perché ha danneggiato anche il Kazakistan L’arma a doppio taglio della dipendenza di Astana da Mosca

In vista dell’inizio del quarto inverno dall’avvio dell’invasione dell’ Ucraina ordinata da Mosca, Kiev sta portando avanti con sempre maggiore decisione la sua strategia di attacchi alle infrastrutture energetiche sul territorio russo. L’ultimo episodio in ordine di tempo risale a domenica scorsa e ha interessato l’impianto di trattamento del gas naturale di Orenburg. Droni ucraini hanno seriamente danneggiato la struttura, una delle più importanti al mondo e che si trova a oltre mille chilometri dal confine tra Russia e Ucraina. Una distanza che, da un lato, mostra chiaramente la capacità di colpire in profondità a opera delle forze armate al comando di Kiev e, dall’altro, chiama in causa un altro attore che negli ultimi tre anni e mezzo più di una volta si è visto suo malgrado coinvolto: il Kazakistan. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Kiev attacca l’impianto russo di Orenburg: ecco perché ha danneggiato anche il Kazakistan. L’arma a doppio taglio della dipendenza di Astana da Mosca

